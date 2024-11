Inscrições abertas para seleção da 21ª turma do Programa Bolsa Trabalho

Olga Liotta

Divulgação

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) da Prefeitura de Osasco publicou o edital de seleção nº 002/2024 para a 21ª turma do Programa Bolsa Trabalho. Ele promove a formação técnico-profissional de jovens a partir dos 17 anos, por meio de atividades teóricas e práticas, com a oferta de bolsa-auxílio de até um salário mínimo.

O programa destina-se a jovens entre 17 e 20 anos, residentes em Osasco e pertencentes a famílias de baixa renda, conforme os requisitos descritos no edital, disponível na edição 2735 da Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), do dia 29/10, a partir da página 111. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20/11, através do site https://osascodigital.osasco.sp.gov.br/

Caso o jovem precise de auxílio para realizar sua inscrição, poderá comparecer em qualquer unidade de atendimento dos Portais do Trabalhador com toda a documentação necessária, entre 29 de outubro e 19 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os portais ficam no Centro (Rua Fiorino Beltramo, 300), Jardim Helena Maria (Avenida Presidente Costa e Silva, 372) e Jardim Santo Antônio (Avenida Sarah Velosos, 106).

As aulas, que terão caráter teórico-prático, serão oferecidas nas áreas de audiovisual ou tecnologia, na sede do Instituto Criar, localizada na Rua Solon, 1121, Bom Retiro, São Paulo. O curso terá duração de 10 meses, com aulas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Os participantes poderão escolher entre os seguintes temas para estudo: fotografia, áudio, direção de arte, produção, pós-produção, tecnologia ou roteiro. O objetivo é proporcionar uma formação socioprofissional que contribua para o desenvolvimento social e profissional dos jovens, por meio de atividades realizadas em um estúdio-escola.

As atividades práticas ocorrerão em locais de trabalho, tanto nas unidades da Prefeitura de Osasco quanto nas instalações do instituto parceiro.