Atleta de Osasco brilha no Montanhismo e conquista troféu

Giane Vieira

Foto: Divulgação

A montanhista Luciana de Paula, representante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, participou da 3ª etapa dos Rocky Mountain Games, realizada em 27 de outubro em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

A competição contou com a participação de 1.080 atletas e apresentou não apenas as provas tradicionais, mas também trilhas inéditas na Serra Mantiqueira, além de incluir competições de e-MTB.

Luciana competiu na categoria UPHILL 4,5 KM com uma subida vertical de +350m, finalizando na 5ª colocação geral. “Foi um excelente circuito de corrida UPHILL, com um nível técnico altíssimo dos corredores, incluindo a presença de uma atleta da Nova Zelândia, que ficou em 2º lugar”, destacou Luciana.

O secretário de Esporte, Thiago Borges, parabenizou a atleta: “Parabéns a Luciana por mais essa conquista”, disse.