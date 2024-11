Osasco celebra 29º FEJATI com baile e uma extensa programação de atividades

Olga Liotta

Arquivo Secom

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), promoverá entre os dias 12 e 14 de novembro a 29ª edição do Festival de Jogos Adaptados da Terceira Idade (FEJATI). O evento contará com uma série de atividades, incluindo apresentações artísticas, danças, demonstrações esportivas e o tradicional baile, que neste ano terá como tema os “Anos 60” e show com o cantor Nilton Moraes.

O FEJATI é organizado pela Secretaria de Assistência Social, com o apoio de outras secretarias municipais e entidades parceiras do município.



Confira a programação

12/11 – Abertura do Fejati

Horário: das 8h às 13h

Local: Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação

Endereço: Rua dos Marianos, 304 – Centro

13/11 – Competições esportivas (vôlei no escuro, gincana de circuito, dominó, tranca e uno)

Horário: das 8h às 13h

Local: Ginásio Geodésico

Endereço: Avenida Eucalipto, 281 – Cidade das Flores

14/11 – Encerramento do FEJATI com baile (Tema: Anos 60) e entrega de medalhas

Horário: das 9h às 13h

Local: Centro de Eventos

Endereço: Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18