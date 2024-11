Osasquense fatura medalhas no Sul-Americano de Kickboxing

Giane Vieira

Entre os dias 30/10 e 3/11, a atleta de Osasco, Jamilly Pereira Soares, representante do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, participou do Campeonato Sul-Americano de Kickboxing WAKO, realizado em Santiago, Chile.

A competição contou com a presença de aproximadamente 530 atletas de 18 países. Jamilly competiu em duas modalidades: Light Contact e Kick Light.

Ela compartilhou sua experiência com as lutas: “Na modalidade Light Contact, lutei na semifinal contra a atleta do Chile e na final contra a do Equador. Na categoria Kick Light, enfrentei o Equador na semifinal e o Paraguai na final. Em ambas, saí com a vitória”, contou a atleta.

Após as lutas, Jamilly conquistou duas medalhas de ouro. Vale lembrar que, no mês de setembro deste ano, Jamilly também esteve em Brunei, na Ásia, onde participou do The 9th World Junior Wushu Championships. Cerca de 5 mil atletas de 40 países marcaram presença na competição.

Jamilly competiu na categoria 56kg, conquistando o 5º lugar após vencer a Indonésia na 8ª de final e ser derrotada pela atleta do Irã. “Agradeço a todos os patrocinadores e em especial a Prefeitura de Osasco e a Secretaria de Esporte, sem vocês nada seria possível”, ressaltou a atleta.

“Nossa atleta tem se destacado em grandes campeonatos internacionais, sempre levando o nome do esporte e da nossa cidade para o pódio. Parabéns a Jamilly! ”, comentou Thiago Borges, secretário de Esporte de Osasco.