Feirão de Emprego exclusivo para pessoas com deficiência oferece vagas no Mercado Livre

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Mercado Livre, realizará um Feirão de Emprego voltado para pessoas com deficiência. O evento acontecerá nesta segunda-feira, 11 de novembro, das 8h às 16h, no Auditório da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, localizado na Avenida Analice Sakatauskas, 204 – Bela Vista.

Durante o feirão, serão oferecidas 100 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, com oportunidades de trabalho no Mercado Livre, uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina. As vagas visam preencher o quadro de funcionários da empresa, com salários compatíveis com o mercado e benefícios.

Os candidatos deverão apresentar documentos pessoais, laudo médico e currículo para participar do processo seletivo.

O evento tem como objetivo proporcionar acesso à inclusão no mercado de trabalho, conectando pessoas com deficiência a oportunidades reais de emprego em um ambiente acessível e acolhedor.

Serviço

Feirão de Emprego voltado para pessoas com deficiência

Dia: 11/11

Horário: das 8h às 16h

Local: Auditório da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência

Endereço: Avenida Analice Sakatauskas, 204 – Bela Vista

Processo seletivo: levar documentos pessoais, laudo médico e currículo