Ginástica Rítmica de Osasco conquista título na Copa Sul-Americana no Chile

Por: Giane Vieira

Divulgação

Entre os dias 08 e 10/11, a equipe de Ginástica Rítmica de Osasco participou da Copa Sul-Americana de Ginástica Rítmica, realizada no Chile. As ginastas são integrantes do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer

A competição contou com a participação de atletas de diversos países da América do Sul, como Argentina, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, entre outros. A equipe osasquense conquistou os títulos nas categorias Conjunto de 5 Arcos e Conjunto Misto.

A delegação contou com as atletas Gabriela Oliveira, Isa Bella Andreazzi, Maria Clara Amaral, Maria Eduarda Félix, Rebecca Lima e Sabrina Santos, além das técnicas Maria da Conceição Costa e Catarina Morbi, e da diretora Roseli Lopes.

Além disso, nesta semana, a equipe recebeu uma excelente notícia. As ginastas Maria Clara Amaral e Maria Eduarda Félix foram selecionadas para participar da 3ª Seletiva, que acontecerá em dezembro, com o objetivo de integrar a Seleção Brasileira Permanente de Conjuntos, em Aracaju. Laura Gamboa, outra integrante da equipe, já faz parte da seleção.

O secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Thiago Borges, destacou: “Esse é mais um exemplo do nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte em Osasco e o potencial das nossas atletas, que representam nossa cidade com excelência no cenário nacional e internacional”.