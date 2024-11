Prefeitura de Osasco promove “Dia D” do Novembro Azul no sábado, 23/11

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, realiza o “Dia D” do Novembro Azul no sábado, 23 de novembro, das 10h às 16h, em 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A ação visa intensificar a promoção e a prevenção da saúde masculina.

Durante o evento serão oferecidos diversos serviços, incluindo atendimento médico e de enfermagem, orientações sobre doenças crônicas, vasectomia, planejamento familiar e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

Agendamento – Para comodidade dos munícipes, os atendimentos podem ser agendados previamente durante a semana nas recepções das UBSs participantes ou pelo aplicativo Saúde Osasco (disponível para Android e iOS). Aqueles que não realizarem o agendamento também serão atendidos, mas podem enfrentar maior tempo de espera.

Confira as unidades participantes do Dia D do Novembro Azul:

UBS Francisca Lima de Lira – Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 100 – Portal D’Oeste UBS José Groff – Avenida Bandeirantes, 550 – Aliança UBS Darcy Alves Evangelista – Avenida São José, 1189 – Ayrosa 1 UBS Neide Alves – Rua Ameixeira, 100 – Cidade das Flores UBS Santa Gema – Rua Albino José Freixeda, 109 – Presidente Altino UBS Getulino José Dias – Rua Joana Pereira Dias, 75 – Padroeira UBS José Francisco Rezende – Rua Conceição Scigliano, 195 – Vila Yolanda UBS Maria Pia – Rua Saturno, 48 – Santo Antônio UBS Lia Buarque – Avenida Clóvis Assaf, 460 – Conceição

10.UBS Silvio João – Rua João Florencio Fontes, 261 – Jardim Elvira

11.UBS José Sabino – Rua Luís Gatti, 344 – Baronesa

12.UBS José Hilário dos Santos – Rua Anhanguera, 348 – Piratininga

UBS Raimunda Cavalcante – Rua Profª Adelaide Escobar Bueno, 730 – Munhoz 1

Serviço

“Dia D” do Novembro Azul

Data: 23/11 (sábado)

Horário: das 10h às 16h

Agendamento prévio: nas recepções das UBSs participantes ou pelo aplicativo Saúde Osasco (disponível para Android e iOS)