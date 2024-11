Mutante se destaca em campeonato de Supino

Giane Vieira

Divulgação

No último domingo, 10/11, o atleta de Bench Press (Supino) Adriano Mutante, de 41 anos, participou do evento que leva seu nome, o Campeonato Adriano Mutante, realizado no CT Dragomutante, localizado no bairro Helena Maria, em Osasco.

A competição, que é amadora, contou com a participação de 60 atletas de diversas cidades, como Amparo, Campo Bonito, Itatiba e Leme.

Adriano competiu na categoria de 105 a 110kg e levantou impressionantes 215 kg, conquistando o primeiro lugar. O segundo colocado levantou 170kg, e o terceiro, 160kg.

O atleta, que recebe apoio por meio do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, através da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), já tem um histórico de conquistas importantes.

Em novembro de 2023, brilhou no Campeonato Mundial de Powerlifting GPA/IPO, realizado em Itanhaém, na Baixada Santista. Com a participação de cerca de 300 atletas, Adriano competiu na categoria 110 a 125kg e levantou 205 kg, o que lhe garantiu o título de campeão mundial. O pódio foi completado por atletas da Argentina (segundo lugar, com 200 kg) e do Brasil (terceiro lugar, com 200 kg).

“Tenho muito orgulho de representar Osasco e sou grato pelo apoio recebido do programa Bolsa Atleta da Prefeitura, que tem sido fundamental à nossa modalidade”, Mutante.

O secretário de Esporte, Thiago Borges, parabenizou o atleta: “Adriano é um exemplo de dedicação e esforço, e é um orgulho para nossa cidade vê-lo alcançando grandes resultados”.