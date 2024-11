Atletas de Osasco conquistam medalhas em campeonatos de Kickboxing

Por: Giane Vieira

Diulgação

Entre 29 de outubro e 3 de novembro, em Santiago, no Chile, foi realizado o 13º Campeonato Pan-Americano de Kickboxing – Seniores e Masters, e o 14º Campeonato Sul-Americano de Kickboxing – Cadetes e Juniores, eventos que reuniram 588 atletas de 18 países, incluindo 132 competidores brasileiros.

Osasco foi representada por uma delegação de 12 atletas que conquistou um total de 14 medalhas: 7 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. O desempenho garantiu uma contribuição significativa para que o Brasil alcançasse o título no 13º Campeonato Pan-Americano e o vice-campeonato no 14º Campeonato Sul-Americano.

O técnico Gerson Teófilo, responsável pela Seleção Osasquense e também pela Seleção Brasileira de Kickboxing, destacou o excelente desempenho dos atletas.

“Encerramos o ano de forma excepcional, com resultados que superaram as expectativas e representaram Osasco com excelência. Agradeço à Prefeitura de Osasco e à Secretaria de Esporte pelo apoio contínuo ao kickboxing em nossa cidade”. Teófilo também compartilhou planos futuros: “Estamos fortalecendo nossa equipe para o próximo ano, com novos projetos que consolidarão ainda mais Osasco como celeiro de talentos do kickboxing no Brasil”.

O secretário de Esporte de Osasco, Thiago Borges, também elogiou o trabalho realizado. “O kickboxing de Osasco vem se destacando internacionalmente, graças ao comprometimento de técnicos e atletas. Parabéns a todos envolvidos!”

Resultados dos países no 13º Campeonato Pan-Americano de Kickboxing – Seniores e Masters:

– 1º lugar: Brasil – 47 ouros, 29 pratas e 19 bronzes

– 2º lugar: México – 26 ouros, 14 pratas e 10 bronzes

– 3º lugar: Chile – 12 ouros, 22 pratas e 34 bronzes

Resultados dos países no 14º Campeonato Sul-Americano de Kickboxing – Cadetes e Juniores:

– 1º lugar: Chile – 47 ouros, 41 pratas e 20 bronzes

– 2º lugar: Brasil – 27 ouros, 15 pratas e 8 bronzes

– 3º lugar: Equador – 13 ouros, 5 pratas e 11 bronzes

Resultados Individuais dos Atletas de Osasco:

– Beatriz Screpante Menegon (15 anos, Bolsa Atleta) – Light Contact: Ouro

– Carlos Augusto Dias dos Santos (37 anos) – Full Contact: Ouro

– Gabriel Dip Andreotti Rosario (11 anos) – Point Fighting: Prata

– Jamilly Pereira Soares (16 anos) – Kick Light e Light Contact: Ouro

– Kayra Cristina Silva Dias dos Santos (12 anos) – Point Fighting: Bronze

– Lucas Davi Leandro de Albuquerque (12 anos) – Point Fighting: Ouro

– Manuela Castro Mota (14 anos) – Point Fighting: Ouro

– Nickolas Belo Fernandes (15 anos) – Kick Light: Ouro; Light Contact: Prata

– Nicolas Macedo Tardioli (17 anos, Bolsa Atleta) – Kick Light: Prata; Point

– Pablo Henrique Silva de Sousa (19 Anos Light Contact) – 3º Lugar

– Victor Alves Ananias (13 Anos Point Fighting) – 2º Lugar