Osasco celebra cultura e reflexão sobre a identidade e a Consciência Negra no XX Novembro Negro 2024

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria Executiva de Políticas da Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), realiza uma série de ações e palestras durante o Novembro Negro 2024, celebrando a cultura afro-brasileira e promovendo uma reflexão sobre questões de identidade e consciência negra. As atividades ocorrerão em diversos espaços da administração pública e parceiros, com o intuito de fomentar a conscientização sobre o racismo e suas implicações nas diferentes esferas da sociedade.

Entre as diversas atividades programadas, destacam-se dia 19/11 (terça-feira), às 10h, uma Roda de conversa sobre “Racismo x Capacitismo”. A ação ocorrerá na sede da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SEPCD), localizada na Avenida Analice Sakatauskas, 204, Jardim Bela Vista.

Ainda na terça-feira, dia 19/11, às 14h, tem Contação de história “COMPIR/SEPPIR” no CRAS Piratininga, destinado a crianças e adolescentes. Endereço: Rua Martin Afonso, 244, Jardim Piratininga.

Dia 21/11 (quinta-feira), às 11h, acontece o Debate “Pacto da Branquitude” no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Vila Yara (Rua Benedito Soares Fernandes, 7 – Vila Yara). O evento é aberto à comunidade.

Na sexta-feira, dia 22/11, das 8h30 às 12h, haverá debate sobre os “21 anos da Lei de Ensino da História Afro-brasileira e Africana”, em parceria com a Secretaria de Educação e o SESC (Serviço Social do Comércio). O evento ocorrerá no Centro de Formação dos Professores de Osasco (CEFOR), localizado na Rua dos Marianos, 263 – Centro.

A última semana de novembro contará com roda de conversa, homenagens e sarau. Dia 26/11, às 10h, será realizada a roda de conversa “Desigualdades, Envelhecimento, Gênero e Raça” no CRAS Piratininga, Rua Martin Afonso, 244, Jardim Piratininga.

Na quarta-feira, 27/11, às 18h, a Cerimônia do II Prêmio Amanda França, com o espetáculo teatral “Quilombo Memória”, une afroempreendedorismo e noite de homenagens. O evento ocorrerá no Espaço Cultura Grande Otelo (Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, 100 – Vila Campesina). Evento aberto ao público e gratuito.

A Oficina: “Fotos; Trajetórias e Afeto” acontece dia 28/11, 10h, no CRAS Santo Antônio, localizado na Rua Marte, 50, Jardim Santo Antônio. Público-alvo: Idosos e Adultos do CRAS.

Encerrando o Novembro Negro 2024, dia 29/11 (sexta-feira), às 14h, tem Sarau “Dia da Consciência Negra”, em parceria com a SEPPIR e a Associação Camila, na Avenida Clóvis Assaf, 455 – Conceição.

Essas ações têm como objetivo destacar a importância da reflexão sobre a luta por igualdade racial, reforçando a necessidade de reconhecimento e valorização das contribuições afro-brasileiras para a formação da identidade nacional. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público.

Serviço

– 19/11

– Roda de conversa “Racismo x Capacitismo”

Horário: 10h

Local: SEPCD – Avenida Analice Sakatauskas, 204, Jardim Bela Vista

Público-alvo: Mães Atípicas, Pessoas PCDs Negras e Funcionários da SEPCD

– Contação de História COMPIR/SEPPIR

Horário: 14h

Local: CRAS Piratininga – Rua Martin Afonso, 244, Jardim Piratininga

– 21/11

– Debate “Pacto da Branquitude”

Horário: 11h

Local: Centro de Convivência Vila Yara – Rua Benedito Soares Fernandes, 7, Vila Yara

– 22/11

– Debate “21 anos da Lei de Ensino da História Afro-brasileira e Africana”

Horário: 08h30 às 12h

Local: CEFOR – Rua dos Marianos, 263, Centro

– 26/11

– Roda de conversa “Desigualdades, Envelhecimento, Gênero e Raça”

Horário: 10h

Local: CRAS Piratininga – Rua Martin Afonso, 244, Jardim Piratininga

– 27/11

– II Prêmio Amanda França – Espetáculo “Quilombo Memória” e noite de homenagens

Horário: 18h

Local: Espaço Cultura Grande Otelo – Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, 100 – Vila Campesina

– 28/11

– Oficina “Fotos, Trajetórias e Afeto”

Horário: 10h

Local: CRAS Santo Antônio – Rua Marte, 50, Jardim Santo Antônio

– 29/11

– Sarau “Dia da Consciência Negra”

Horário: 14h

Local: Associação Camila – Avenida Clóvis Assaf, 455, Conceição