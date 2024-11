Atletas de Osasco sobem ao pódio no Mundial de Veteranos de Judô 2024, em Las Vegas

Giane Vieira

Fotos: Divulgação

Aconteceu entre os dias 4 e 7 de novembro o Campeonato Mundial de Veteranos de Judô 2024, em Las Vegas, Estados Unidos. De acordo com os organizadores, a competição contou com a participação de cerca de 1.200 atletas de diversos países, sendo 80 do Brasil.

A cidade de Osasco esteve representada por três atletas: Acácio Lourencão Jr., Jefferson Brito Delgado e João Velloza. Jefferson Brito Delgado é beneficiário do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

Ao final das disputas, todos os atletas osasquenses subiram ao pódio: Acácio Lourencão Jr. (categoria M7 – 90 kg) conquistou a medalha de prata após disputar 4 lutas; Jefferson Brito Delgado (categoria M6 – 81 kg), com 5 lutas, garantiu a medalha de bronze; e João Velloza (categoria M7 – 73 kg), após 4 lutas, também conquistou o bronze.

O secretário de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, Thiago Borges, parabenizou o desempenho dos atletas: “É uma grande honra ver nossos atletas brilhando no cenário internacional. O apoio ao esporte e a valorização de nossos talentos é uma prioridade para a Prefeitura de Osasco. Eles são exemplos de dedicação, esforço e superação.”