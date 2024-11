Osasquense é vice-campeã do AJP World Masters Jiu-Jitsu Championship, em Abu Dhabi

Giane Vieira

Fotos: Divulgação

Na última sexta-feira, 15/11, aconteceu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o AJP World Masters Jiu-Jitsu Championship, que contou com a participação de 3.200 atletas de 200 países.

A atleta de jiu-jitsu Carina Santi, contemplada pelo Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, competiu na categoria Feminino/Master 1 (faixa preta) e, após cinco lutas, conquistou a medalha de vice-campeã.

Em março deste ano, Carina participou do Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu, realizado na Flórida, Estados Unidos. A competição reuniu cerca de 3.000 atletas de 20 países, tanto no masculino quanto no feminino. A atleta osasquense brilhou ao vencer as categorias Master 1 faixa preta, tanto no peso quanto no absoluto, sagrando-se campeã.

Um mês antes ela já havia conquistado o título de campeã nas categorias pesadíssimo e absoluto no European Jiu-Jitsu Championship, na França, consolidando ainda mais sua posição entre as melhores atletas da modalidade no cenário internacional.

Thiago Borges, secretário de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, ressaltou a importância da participação feminina no esporte: “A presença e o destaque das mulheres no jiu-jitsu é uma grande fonte de inspiração para todos. O sucesso de atletas como Carina Santi não só representa o talento e a dedicação, mas também a força e a determinação das mulheres no esporte. É fundamental que continuemos a apoiar e valorizar essas conquistas, para que mais meninas e mulheres se sintam motivadas a buscar seus sonhos, tanto no jiu-jitsu quanto em outras modalidades.”