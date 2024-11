Osasquense fica em 4º lugar na última etapa do Campeonato Paulista de Skate

Giane Vieira

No último sábado, 16 de novembro, o skatista Miguel Bonelli, 18 anos, representando o programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (SEREL) da Prefeitura de Osasco participou da 9ª etapa do Campeonato Paulista, no Kaveras Bowl Master. O evento, realizado em Taubaté, marcou a última etapa do Circuito Paulista de Skate de 2024.

Atletas de diversas cidades do estado, como Osasco, São Bernardo do Campo, Taubaté, Santos, São José dos Campos e São Paulo, estiveram presentes na competição, que reuniu os melhores talentos do skate paulista.

Miguel competiu na categoria Park Bowl Amador e terminou a disputa na 4ª colocação. “Essa foi a última etapa do Circuito Paulista 2024. Acredito que, com os resultados obtidos, vou ficar entre os oito primeiros quando sair o ranking final”, comentou o atleta.

Durante as etapas anteriores, Miguel obteve bons resultados e ocupa atualmente a 8ª posição no Ranking da Federação Paulista de Skate, além de integrar o Top 30 do ranking nacional.

O Secretário de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, Thiago Borges, destacou a importância da infraestrutura da cidade para o desenvolvimento do esporte. “A pista de skate de Osasco tem sido um excelente local de treinamento para nossos atletas. Miguel, que treina regularmente aqui, é um exemplo de talento e dedicação. Estamos muito orgulhosos de vê-lo representando nossa cidade com tanto comprometimento”.