Caravana de Natal da Coca-Cola estará em Osasco dia 8 de dezembro

Olga Liotta

SECOM/PMO

A Coca-Cola FEMSA Brasil divulgou o roteiro da Caravana Iluminada 2024 que percorrerá 85 municípios em 7 estados, entre 13 de novembro e 23 de dezembro. Em Osasco, a caravana passará no dia 8/12, a partir das 18h, com início do trajeto no Carrefour da Avenida dos Autonomistas, 1542 – Vila Yara.

De acordo com a programação, o trajeto segue com saída do Carrefour na Avenida dos Autonomistas, 1542 (programada para às 18h), e seguirá pelas seguintes vias:

Rua Dona Primitiva Vianco

Rua Cônego Afonso

Avenida Maria Campos

Avenida Lázaro de Mello Brandão (em frente à Prefeitura)

Retorno na Rua Dimitri Sensaud de Lavoud

Rua Aurora Soares Barbosa

Avenida Domingos Odália Filho

Viaduto Guerino Spitaleti (Avenida Fuad Auada)

Avenida Brasil

Avenida Ônix – Rochdale (término na altura dos números 1294-1348)

Segundo a Coca-Cola FEMSA Brasil, este ano a atração contará com 15 municípios a mais do que em 2023, ampliando ainda mais a magia do Natal. Com o tema “Desperte o Papai Noel que há em Você”, a Caravana Iluminada trará novidades como o uso de Inteligência Artificial e efeitos visuais e sensoriais. As atrações contam com uma orquestra com quatro músicos, (dois violinistas, um violoncelista e um trompetista) e o Papai e a Mamãe Noel, que participam da rota pelo segundo ano consecutivo e interagem com as projeções digitais em LED e o público.

“A Caravana Iluminada é um evento muito esperado, e este ano conseguimos atender ainda mais localidades com duas rotas simultâneas, levando a magia do Natal a um número maior de pessoas. Estamos muito felizes em proporcionar esse momento especial aos nossos clientes, colaboradores e consumidores”, ressalta Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil.