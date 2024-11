Osasquense é campeão da Copa Salto de Supino

Giane Vieira

Foto: Allan Toledo

No dia 24 de novembro, o atleta de Bench Press (Supino), Adriano Mutante, 41 anos, representante do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), participou da Copa Salto, no interior de São Paulo, que reuniu 100 atletas de diversas categorias.

Ele competiu nas categorias Open e Máster (para faixas de peso de 100 a 110 kg) e conquistou o título em ambas ao levantar impressionantes 215 kg. O segundo colocado levantou 150 kg e o terceiro, 130 kg.

No mês anterior ele também participou do Campeonato Adriano Mutante, competição amadora realizada no CT Dragomutante, localizado no bairro Helena Maria, em Osasco. Na categoria de 105 a 110 kg, o atleta também foi campeão ao levantar 215 kg. O segundo colocado registrou 170 kg e o terceiro, 160 kg.

Com um histórico impressionante de conquistas, Adriano soma 243 títulos em competições amadoras e federadas. Uma de suas conquistas mais marcantes ocorreu em 2023, no Campeonato Mundial de Power lifting GPA/IPO, realizado em Itanhaém, na Baixada Santista. Com a presença de cerca de 300 atletas, ele competiu na categoria de 110 a 125 kg e levantou 205 kg, garantindo o título de campeão mundial. O pódio foi completado por atletas da Argentina (segundo lugar, com 200 kg) e do Brasil (terceiro lugar, com 200 kg).

O secretário de Esporte, Thiago Borges, parabenizou o atleta: “Adriano é incansável, está sempre nas competições, tanto amadoras quanto profissionais. Parabéns!”