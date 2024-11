Osasco se destaca no Paulista de Cross Country

Giane Vieira

Divulgação

No domingo, 24/11, aconteceu em Campinas, no interior do Estado, o Campeonato Paulista de Cross Country. O evento faz parte do encerramento da programação de eventos da temporada de 2024.

Além de Osasco, participaram clubes e equipes de várias cidades, entre elas São Paulo FC, São Bernardo do Campo, Orcampi (Campinas), Praia Grande, Guarulhos, IEMA São Caetano, Jacareí e Bauru.

A competição aconteceu em um desafiador percurso de grama e terra, ao redor da pista de atletismo do CEAR Campinas, caracterizado por várias subidas e descidas – características típicas das provas de Cross Country.

A equipe da FAE Osasco se destacou nas categorias sub-18 e sub-16. Geovanna Carvalho Santana conquistou o vice-campeonato na categoria sub-18 (prova de 4 km).

Também subiram ao pódio Suellyn Moreira Domingos (5ª colocação da categoria sub-18) e Jhully Maria Rodrigues de Sá (5ª colocada na sub-16).

Resultados da equipe FAE Osasco:

Prova Feminina de 4 km – sub-18

Vice-campeã – Geovanna Carvalho Santana – tempo: 20m10s

5ª colocada – Suellyn Moreira Domingos – tempo: 23m54s

6ª colocada – Chrystiane Moreira Domingos – tempo: 25m28s

7ª colocada – Solange Moreira Domingos – tempo: 26m03s

Prova Masculina de 6 km – sub-18

8º colocado – Ulysses Faria Mendes – tempo: 26m25s

10º colocado – Yan Henrique Martins – tempo: 28m15s

Prova Feminina de 2 km – sub-16

5ª colocada – Jhully Maria Rodrigues de Sá – tempo: 9m48s

A equipe FAE Osasco conta com o apoio do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.