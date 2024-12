Mais de 12 mil pessoas prestigiam o “Natal Mágico de Oz”

Francine Maia

Eduardo Soares/Fernanda Cazarini/Caio Henrique/Francisco Cepeda

Com o tema “Natal Mágico de Oz”, a decoração natalina de Osasco reuniu mais de 12 mil pessoas no sábado (30/11), em frente à Prefeitura, e contou com o show do cantor Léo Santana, promovido pela Rádio Massa FM, que abrilhantou ainda mais a tradicional inauguração.

Repleta de luzes e cores, a decoração, organizada pelo Fundo Social de Solidariedade, trouxe árvore de Natal iluminada, casa do Papai Noel, Casinha Encantada com jatos de neve, presépio animatrônico com imagens cristãs, túnel musical, carrossel para a criançada, além de praça de alimentação e iluminação na fachada do Paço Municipal e seu entorno, compondo um cenário perfeito para fotos e posts instagramáveis.

Acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, salientou a verdadeira razão em comemorar o Natal. “O propósito do Natal é a família reunida, claro que é muito legal Papai Noel, presente, decoração, mas o que realmente nos une é o nascimento de Jesus”, afirmou.

Após a benção do presépio, feita pelo padre Fernando Ribeiro, e a apresentação de atrações natalinas, todos se dirigiram ao palco para o início da contagem regressiva para acender as luzes da decoração. Com fogos de artifício e muita animação, todos viram o Viaduto Reinaldo de Oliveira, o Boulevard Ulisses Dante Batiston, a avenida Lázaro de Mello Brandão e a Prefeitura de Osasco ficando totalmente iluminados ao mesmo tempo.

Cantando sucessos como Zona de Perigo, Posturado e Calmo, e Perna Bamba, o cantor Léo Santana animou e colocou milhares de pessoas para dançar e se divertir ao som da Bahia. Promovido pela Rádio Massa FM e sem custos ao município, o show foi a primeira atração gratuita no cronograma de decoração natalina de Osasco.

Já no domingo, (1/12), houve as apresentações do Coral de Libras da SAS, Cantata de Natal do Colégio Gênesis Life, aula de zumba do CEU das Artes Primeiro de Maio, Circo do Fundo Social de Solidariedade e show com Alisson Wendel, a partir das 18 horas.

Distribuição de abafadores

Reforçando o compromisso da Prefeitura de Osasco em promover inclusão e acessibilidade, além de garantir que todos pudessem desfrutar do “Natal Mágico de Oz” com conforto e bem-estar, foram distribuídos fones abafadores para famílias atípicas que se cadastraram previamente ou após o início do evento.

Para garantir o fone, era necessário o preenchimento de um breve cadastro realizado pela Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, informando dados como nome completo, endereço, bairro, cidade, CPF, telefone de contato e tipo de deficiência.

Para a moradora da Vila Yolanda, Thainara Alves Damasceno, 30 anos, que estava acompanhada da filha Melissa Alves Damasceno Calar, 10 anos, a iniciativa em entregar abafadores para famílias atípicas fez a festa ainda mais inclusiva.

“Eu achei essa a melhor iniciativa que a prefeitura poderia ter para quem tem alguma deficiência, pois eu pensei em comprar fones para a Melissa e ela adorou porque já pôde usar. Estamos muito animadas para a decoração de Natal, está tudo muito lindo”, disse.

Ao todo, foram distribuídos 150 abafadores, que foram levados pelos munícipes para serem utilizados em outros eventos e durante o dia a dia, se necessário.

Monitoramento por drones pela Guarda Civil Municipal

Não foi registrada nenhuma ocorrência durante o evento, monitorado pela Guarda Civil Municipal (GCM) com drones interligados ao Centro de Operações Integradas (COI). O objetivo foi identificar possíveis infrações de forma assertiva e célere.

Com um efetivo de 150 guardas municipais, o uso de câmeras de monitoramento do COI e o policiamento das imediações por parte da Ronda Operacional Municipal (ROMU) e a Ronda Motociclista (ROMO), o evento ainda contou com a presença da Polícia Militar.

“As crianças estão animadas vendo as luzes e o Papai Noel. Eu estava ansiosa por conta da quantidade de pessoas, mas vimos muito policiamento, tem bastante segurança aqui, então está sossegado para a família. Se conseguirmos, vamos ficar até para o show”, afirmou a moradora do Jardim Novo Osasco, Jéssica Aparecida, que estava acompanhada dos filhos Lúcio Gabriel, 11 anos, Anthony Rafael, 5, e Melissa, 4 meses, e do esposo, Rafael Florentino.

Participaram ainda do “Natal Mágico de Oz” o deputado federal Ribamar Silva e o deputado estadual e prefeito eleito Gerson Pessoa , os secretários Sérgio Di Nizo (Governo), Coronel José Virgolino de Oliveira (Segurança e Controle Urbano), Waldyr Ribeiro Filho (Serviços e Obras), Thiago Silva (Comunicação), o chefe de Gabinete Fábio Grossi, entre outras autoridades.

Serviço

“Natal Mágico de Oz”

Atrações gratuitas

Dias: Sextas-feiras, sábados e domingos

Horário: A partir das 18h

Todas as noites, a partir das 18h, a decoração natalina estará com as luzes acessas.