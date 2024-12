GCM de Osasco inicia operação Natal Seguro no Calçadão

Olga Liotta

Secom/PMO

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco iniciou terça-feira (3/12) a Operação Natal Seguro para reforçar a segurança nas áreas comerciais do Centro e zonas Sul e Norte da cidade. A ação visa garantir maior proteção a consumidores e comerciantes durante o período de compras, com o apoio das equipes administrativas da GCM, que se unem às operações de campo no fim de ano.

A operação mobiliza as equipes ROMO, ROMU, Operacional e COI, garantindo presença estratégica em pontos de grande circulação. Além disso, a tecnologia é um aliado importante, com o uso de câmeras de monitoramento e drones para intensificar a vigilância.

A iniciativa é fundamental, principalmente no Centro, considerando que o Calçadão é o segundo maior polo comercial do estado, especialmente em um período de grande movimentação no comércio devido às festas de fim de ano.

A GCM também orienta a população sobre algumas medidas de segurança, como levar bolsas e carteiras à frente do corpo, evitar se sobrecarregar com muitas sacolas e realizar transações via Pix em locais reservados.

Criança segura

Pais ou responsáveis podem cadastrar rapidamente as crianças na Base da GCM, na Praça Antônio Menck, ao lado do bicicletário e da estação de trem Osasco. No cadastro, a criança recebe uma pulseira com o telefone da base, facilitando o contato em caso de separação. Também é possível acionar a Base Móvel da GCM, localizada em frente ao Osasco Plaza Shopping.

Serviço

Para mais informações ou em caso de emergência, ligue para a Central de Atendimento da GCM de Osasco pelo telefone 153 (disponível 24h/dia).