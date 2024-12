Campanha Fique Sabendo 2024 oferece testagem gratuita de HIV e sífilis em diversos pontos de Osasco

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, promove a Campanha Fique Sabendo 2024, com testagem gratuita de HIV e sífilis em diferentes regiões da cidade. A ação acontece de 2 a 7 de dezembro e visa ampliar o acesso aos testes rápidos, incentivando o diagnóstico precoce e o cuidado com a saúde.

Confira a programação:

02/12 (segunda-feira)

Das 14h às 20h | Praça Padroeira – Rua Joana Pereira Dias, S/N – Padroeira (ao lado da UBS)

03/12 (terça-feira)

Das 9h às 12h | CRAS Piratininga – Rua Martim Afonso, 244 – Piratininga

Das 9h às 12h | Praça da Igreja Comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus – Avenida Padre Guerrino Riciotti, 03 – Vila Menck

04/12 (quarta-feira)

Das 8h às 12h | Parque Clóvis Assaf – Avenida Ypê, S/N – Cidade das Flores

Das 9h às 15h | CRAS Padroeira – Avenida Padroeira, S/N – Padroeira

Das 9h às 17h | Associação da Ponte prá Cá – Av. Alberto Jackson Byington, 542 – Vila Menck

Das 9h às 17h | Arena Conceição – Avenida dos Trabalhadores, S/N – Conceição

Das 8h às 13h | CEU José Saramago – Avenida João de Andrade, 1355 – Santo Antônio

05/12 (quinta-feira)

Das 9h às 16h | Igreja Presbiteriana Renovada – Rua Antônio Benedito Ferreira, 671 – Munhoz Júnior

06/12 (sexta-feira)

Das 10h às 16h | Petrolhão – Avenida Monte Ararat, 91 – Bela Vista

Das 14h às 20h | Calçadão – Rua Antônio Agú – Centro

07/12 (sábado)

Das 10h às 16h | Calçadão – Rua Antônio Agú – Centro

A testagem é rápida, segura e sigilosa, com resultados disponibilizados em poucos minutos. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Referência e Aconselhamento CTA/SAE de Osasco pelo telefone (11) 2183-0763.