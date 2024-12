Atletas de Osasco se destacam em Circuito de Rua em Barueri

Giane Vieira

Fotos: Divulgação

No último domingo, 1º de dezembro, foi realizada a etapa “Ar” do Circuito 4 Elementos de Corrida de Rua de 2024, em Barueri. O evento contou com a participação de 468 atletas, distribuídos nas provas de 7 km, 14 km e 21 km. A competição foi organizada pelo Instituto New Time/Joy Factory.

Osasco participou com três atletas integrantes do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. O trio obteve os seguintes resultados:

Maria Silvania da Silva: campeã geral dos 21 km, com o tempo de 1h39m35s.

Hélio Manoel de Souza: 84º colocado geral nos 21 km, com o tempo de 1h48m03s, e vice-campeão na categoria 70 anos+. Ele recebeu troféu no pódio.

Edevaldo Silva Maia: 10º colocado geral nos 7 km, com o tempo de 29m12s.

O secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Thiago Borges, parabenizou os competidores. “É impressionante acompanhar a trajetória dos atletas. Isso prova que o esporte é para todas as idades.”