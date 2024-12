Caravana de Natal da Coca-Cola reúne cerca de 4 mil pessoas em frente à Prefeitura de Osasco  

Elisangela Silva

Eduardo Soares, Fernanda Cazarini e Caio Henrique

Com muita alegria e emoção, Osasco recebeu a Caravana de Natal da Coca-Cola pelo quarto ano consecutivo. Com o tema Desperte o Papai Noel que há em Você, o evento reuniu cerca de 4 mil pessoas em frente à Prefeitura (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Vila Campesina) no domingo, 8/12.

O comboio natalino contou com cinco caminhões temáticos, entre eles um com o Papai e Mamãe Noel, outro com a Orquestra de Natal, além uma van de apoio.

O início do percurso foi no Carrefour Osasco (Av. dos Autonomistas, 1542 – Vila Yara), seguindo pelo Viaduto Metálico (cartão postal da cidade), Rua Dona Primitiva Vianco, Rua Cônego Afonso, Av. Maria Campos, Av. Lázaro de Mello Brandão, onde parou e fez a alegria de milhares de famílias que aguardavam o bom velhinho e companhia.

Na sequência, a caravana natalina seguiu pela Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, Rua Aurora Soares, Av. Domingos Odália Filho, Viaduto Guerino Spitaleti, Av. Brasil e Av. Ônix (terminando na altura dos números 1294-1348).

A caravana foi saudada pela multidão que registrou cada momento da magia de Natal em fotos e vídeos nos celulares. Entre as inúmeras famílias presentes, estava a do casal Cláudio Aparecido de Campos e Maria Isabel Marques da Silva, acompanhados do filho Gabriel Campos Silva e da sobrinha, Ana Beatriz Santos Silva.

Maria Isabel contou que mora no bairro Bela Vista, em Itapevi, soube do evento pelas redes sociais e decidiu ir com a família, já que na edição de 2023 não conseguiu participar. “É primeira vez que vim e é bom para participar em família”, destacou.

A magia natalina contagiou o público que mesmo antes da chegada da caravana, já aproveitava cada atração da decoração do Natal Mágico de Oz no boulervard em frente à prefeitura, inaugurada no último dia 30/11, com o show do cantor Léo Santana.

A Caravana de Natal da Coca-Cola vai percorrer 85 municípios em 7 estados, entre os dias 13/11 e 23/12. O evento é gratuito e os detalhes sobre o trajeto e as datas de passagem em cada cidade podem ser consultados no site oficial: