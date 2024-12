Osasco realiza a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente e Emergência Climática

Elisangela Silva

Eduardo Soares

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), realizou sábado, 7/12, a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, no auditório da Faculdade Anhanguera (Av. dos Autonomistas, 1325 – Vila Campesina).

Com o tema Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica, o evento reuniu especialistas, educadores ambientais e moradores que debateram ações de enfrentamento aos impactos e danos causados na cidade devido aos eventos extremos do clima, além do desafio da transformação ecológica.

Ao todo, foram seis palestras nos seguintes eixos: Mitigação (redução dos gases do efeito estufa); Adaptação e preparação para desastres (ações para diminuir os impactos e danos com a mudança no clima); Justiça Climática (esforços para superar as desigualdades causadas pelas mudanças); Transformação Ecológica (descarbonizar a economia e gerar inclusão social); além de Governança (gestão de políticas públicas envolvendo governo e sociedade para o enfrentamento das alterações climáticas) e Educação Ambiental.

A 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Osasco é uma das etapas preparatórias para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente que será realizada em maio de 2025.

Durante o encontro municipal também foram definidas 10 propostas para o enfrentamento das mudanças no clima bem como a escolha dos representantes que vão participar dos encontros estadual e nacional no próximo ano.

Claudio Henrique da Silva, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, representou a prefeita em exercício, Ana Maria Rossi, e destacou que já é perceptível notar as mudanças climáticas no nosso dia a dia. “ Às 8h da manhã você sai e o sol já está ardendo na pele. Nunca imaginei ver isso na minha vida e é preocupante”, disse.

Jhomakssy Rocha, diretor de emergência da Defesa Civil de Osasco, foi um dos palestrantes no eixo Adaptação e preparação para desastres. Em sua fala ressaltou as ações realizadas pelo órgão para evitar e reduzir os impactos causados pelas mudanças climáticas no município, como o monitoramento constante, a capacitação de moradores de áreas de risco e palestras educativas para os alunos da rede municipal de ensino. Lembrou também das obras construídas como a contenção de encostas no Morro do Socó, na zona Norte.

Acompanharam a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, Benedito André Costa (adjunto da Semarh), João Paulo Pucciariello Perez (secretário executivo de Segurança Alimentar e Nutricional, Sustentabilidade e Inovação Social), Dr. Alexey Carvalho (reitor da Faculdade Anhanguera, campus Osasco), Ana Célia Alves de Azevedo Reveilleau, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Osasco, Professora Lucilia Montemagni (diretora da ETEC Dr. Celso Giglio), Renata Marques (engenheira civil/Defesa Civil) e Leandro Cabral (agente da Defesa Civil).