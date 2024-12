Osasco faz formatura de novas turmas do programa Famílias Fortes

Marco Borba

Eduardo Soares

A Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar da Prefeitura de Osasco realizou segunda-feira, 9/11, a formatura de 202 famílias que participaram das atividades dos programas “ACT- Para educar crianças em ambientes seguros”, e “Famílias Fortes”. A cerimônia aconteceu no auditório do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefor), na Rua dos Marianos, 304, centro. Todos receberam certificados de participação nos cursos (veja abaixo as ações de cada um deles).

Participaram da cerimônia o secretário da Pasta, Marcelo Couto; o adjunto Luís Henrique; a prefeita em exercício, Ana Maria Rossi; o secretário de Assistência Social, José Carlos Vido; João Peres, secretário executivo de Segurança Alimentar e Nutricional, Sustentabilidade e Inovação Social; a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil sessão Osasco, Maria José Bonetti; o deputado estadual Rogério Santos; o vereador Délbio Teruel (representando o Legislativo da cidade); diretores e coordenadores de algumas escolas municipais.

O que é o programa Famílias Fortes?

Desenvolvido pelo Departamento de Serviço Social da Oxford Brookes University (Reino Unido) para famílias com filhos entre 10 e 14 anos e adaptado culturalmente para o Brasil, o programa foi implementado em Osasco em agosto de 2023 e visa o bem-estar dos membros da família a partir do fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades parentais e socioemocionais. Tal objetivo se baseia no fato de que uma relação positiva entre os familiares cria condições favoráveis para o bom desenvolvimento dos adolescentes, e tende a afastá-los de condutas de risco (como o uso de álcool e outras drogas, por exemplo).

O conteúdo do programa é baseado na premissa de que as crianças se saem melhor em seu desenvolvimento social quando as famílias são capazes de estabelecer limites e regras de convivência e de expressar afeto e dar apoio adequado às crianças. O programa se desenvolve ao longo de sete encontros com duração de 2 horas cada.

O que é o ACT – Para Educar Crianças em Abientes Seguros?

Desenvolvido pela Associação Americana de Psicologia (APA) para pais ou responsáveis de crianças de 0 a 8 anos, o programa visa o fortalecimento da família e a melhora das competências parentais, por meio de oito encontros com duração aproximada de 2 horas cada.

“Quando o ambiente familiar não funciona bem, a criança não vai bem seja nesse ambiente familiar, na escola, na relação com outras pessoas. Investir nas famílias, fazer com que elas reflitam em seu papel na educação dos filhos é fundamental para que não haja situações negligenciáveis”, disse Marcelo Couto.

A dona de casa Celimar Batista dos Reis Pereira, 59, moradora do Jardim Padroeira 2, disse que se interessou em participar do “ACT – Para educar crianças em ambientes seguros” por sentir a necessidade de melhorar a relação familiar (dela, do filho e da nora) na educação dos três netos, sobretudo o mais velho, de 4 anos. “Ele é um menino muito ativo, ansioso e faz muita pirraça para ter o que quer. Acha que tem que ser tudo do jeito dele. Não aceitava o não. Quando ia ao mercado e não comprava o que ele queria, se jogava no chão, chorava e fazia escândalo. Em casa era gritaria com ele o tempo todo, aquela coisa tensa, porque ele não obedecia. Agora, após o curso, há mais diálogo com ele. Explicamos como as coisas acontecem e nem sempre é possível dar o que quer. Então estabelecemos alguns acordos e criamos um quadro com alguns bônus. Quando ele se comporta bem na maioria dos dias da semana, levamos passear ou saímos para comer lanche, que ele gosta muito. Tem funcionado. Agora ele até pergunta como ele está indo”, explicou Celimar, que cuida dos netos ao longo da semana enquanto os pais trabalham.

Celimar disse ter repassado todo o conteúdo que ela aprendeu nos encontros do programa, inclusive a cartilha com as orientações, para os pais das crianças. “Vejo que agora eles também estão pais pacientes, conversam mais com meu neto. Melhorou bastante o ambiente familiar”, avalia.

Principais Resultados do Famílias Fortes

Redução da agressividade;

Melhoria na qualidade da relação familiar;

Melhoria nas habilidades parentais;

Redução em maus-tratos infantis;

Melhoria nas habilidades sociais dos jovens;

Melhoria em engajamento escolar;

Melhoria do desempenho acadêmico;

Aumento da perspectiva de tempo futuro;

Redução do uso de drogas;

Redução em comportamento antissocial;

Temas abordados:

Encontro dos pais e responsáveis:

Amor e limites; As regras da nossa casa; Incentivar boas atitudes; Usar consequências; Construir pontes; Proteger contra o abuso de substâncias; Ajudar e ser ajudado

Encontro dos filhos:

Ter metas e sonhos; Admirar as mães, pais e responsáveis; Lidar com o estresse; Seguir regras; Lidar com a pressão de amigos Pressão dos amigos e bons amigos; Atingir nossas metas.

Encontro das famílias:

Apoiar as metas e os sonhos Admirar os membros da família; Momentos de Família; Compreender os valores familiares, Fortalecer a comunicação familiar; Famílias e a pressão dos amigos; Juntando tudo

Resultados do ACT – Para Educar Crianças em Ambientes Seguros

Melhora nas práticas parentais dos participantes;

Melhora do estilo e comportamento parental;

Maior monitoramento da mídia eletrônica;

Melhora nas práticas de regulação emocional/comportamental, disciplina positiva e comunicação;

Temas abordados