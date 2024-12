Reativação dos Núcleos de Defesa Civil reforça segurança comunitária em áreas de risco de Osasco

Arquivo Osasco Aberta

No sábado, 30/11, Osasco deu um importante passo para fortalecer a segurança e a organização comunitária com a reativação dos Núcleos de Defesa Civil (NUDEC). A cerimônia aconteceu na Associação Frente das Mulheres, localizada no Morro do Socó, no Jardim Bonança, e marcou o início de um trabalho voltado à prevenção de desastres e à capacitação da população local.

Os NUDEC são grupos formados por moradores de áreas específicas, que recebem treinamento para atuar em situações de emergência e prevenção de riscos. Esses núcleos desempenham um papel essencial ao estreitar a relação entre a Defesa Civil e a comunidade, promovendo ações de conscientização, organização e resposta rápida em momentos de crise.

A reativação deste núcleo teve início por meio de diálogos entre a Defesa Civil, a Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio do Departamento de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania, lideranças comunitárias e a Associação Frente das Mulheres. O processo de capacitação envolveu cinco encontros, nos quais os moradores foram instruídos sobre prevenção de riscos, primeiros socorros e medidas para evitar acidentes domésticos.

A iniciativa enfatiza a importância de capacitar os moradores para agir de maneira eficaz em situações de emergência, fornecendo conhecimentos essenciais sobre como oferecer suporte imediato à comunidade durante crises.

Assim, com a reativação dos NUDEC, a Prefeitura de Osasco dá início a um trabalho colaborativo que visa capacitar a população, identificar áreas vulneráveis e desenvolver soluções participativas para fortalecer a segurança e a resiliência das comunidades da cidade.