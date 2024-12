Atleta de Osasco é campeão na 12ª Corrida e Caminhada de Mongaguá

Giane Vieira

arquivo Serel/PMO

No sábado, 7 de dezembro, ocorreu em Mongaguá, na Praça Dudu Samba, a 12ª corrida e caminhada de aniversário da cidade. O evento teve como objetivo promover a integração da comunidade por meio da prática esportiva, além de destacar valores como sustentabilidade e qualidade de vida.

De acordo com a organização, 606 atletas participaram da competição, que incluiu uma corrida de 7 km para atletas a partir de 15 anos, uma caminhada de 3 km e uma corrida kids para crianças de 5 a 14 anos.

O atleta osasquense Edevaldo Silva Maia, representante do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), participou da prova na categoria 60 a 64 anos, no percurso de 7 km. Ele finalizou a prova no tempo de 29m41s e sagrou-se campeão de sua categoria.

O secretário de Esporte de Osasco, Thiago Borges, parabenizou a conquista do atleta. “Parabéns ao Edevaldo, que mais uma vez alcançou um excelente resultado”.