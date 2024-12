Osasquense é 4º colocado no Campeonato Brasileiro de BMX Freestyle

Giane Vieira

Fotos: Divulgação

No último final de semana, dias 7 e 8 de dezembro, ocorreu em Maringá (PR) o Campeonato Brasileiro de BMX Freestyle, que integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

De acordo com a organização, o campeonato reuniu alguns dos maiores talentos do BMX nacional, como o atual campeão Gustavo Oliveira, o “Bala Loka”, e a atleta Carolina Bittencourt.

A competição foi realizada em duas voltas, valendo a melhor pontuação. As categorias disputadas foram Elite, Challenge e Iniciantes.

O atleta de Osasco, Pedro Luiz de Souza, representante do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), defendeu seu título na categoria Iniciante II. No sábado (7), aconteceu a prova de qualificação para a final, que ocorreu no domingo (8). Pedro conseguiu se classificar para a final.

Na grande decisão, em sua primeira volta, o atleta sofreu uma queda durante a execução do Flair, uma manobra de alto grau de dificuldade. No entanto, Pedro se recuperou rapidamente e, na segunda volta, garantiu a 4ª colocação geral no Campeonato Brasileiro.

“Quero agradecer à Prefeitura de Osasco pelo apoio contínuo ao BMX de base. Saio deste campeonato mais fortalecido e com mais energia para treinar e evoluir no esporte”, afirmou Pedro.

O secretário de Esporte, Thiago Borges, parabenizou o atleta pelo desempenho. “Ele nos representou com garra no principal campeonato de BMX Freestyle do país”, disse.