Educação de Osasco celebra conquistas na formatura da EJA e do MOVA

Kelly Cerqueira

Fotos: Ivan Cruz

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco realizou dia 6/12, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, no Km 18, a formatura dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Movimento de Alfabetização (MOVA).

Durante a cerimônia, que reuniu autoridades municipais, professores e familiares, o secretário de Educação, Cláudio Piteri, destacou a importância da superação e da dedicação dos formandos: “Este momento simboliza a força de vontade, o esforço e o compromisso de cada estudante. A educação transforma vidas e esta formatura é uma prova de que nunca é tarde para buscar novos horizontes”.

A EJA, destinada a jovens e adultos a partir dos 15 anos, oferece a oportunidade de retomada dos estudos, com um currículo equivalente ao 1º segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), que pode ser concluído em até três anos. Atualmente, a modalidade atende aproximadamente 1.500 educandos, em 21 unidades educacionais, além de 15 núcleos do MOVA espalhados pela cidade.

A vice-prefeita, Ana Maria Rossi, enfatizou o papel da educação para o desenvolvimento da cidadania: “Ver tantos sonhos se realizarem aqui hoje é motivo de orgulho. A EJA e o MOVA são pilares importantes para garantirmos uma sociedade mais justa e inclusiva”.

O ponto alto da noite foi a entrada dos formandos, acompanhada por aplausos e palavras de incentivo. Cada estudante representou uma história de luta e superação, carregando consigo a esperança de um futuro melhor. Ao final da solenidade, foram entregues os certificados, celebrando o encerramento de mais uma etapa importante na vida de cada educando.