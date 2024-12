Prefeitura entrega reforma e ampliação da UBS Ayrosa 2  

Marco Borba

Fotos: Fernanda Cazarini e Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco entregou sexta-feira, 13/12, as obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Octacílio Firmino Lopes, conhecida como UBS Ayrosa 2, situada à rua Granada, 400, no Jardim Mutinga. Durante as melhorias, os pacientes foram atendidos nas UBSs Vila Menck e Jardim D’Ávila. Após a cerimônia, o atendimento ao público voltou ao normal na unidade.

Com a reforma, realizada em parceria com a iniciativa privada, houve a ampliação da recepção e foram construídos quatro novos consultórios. Os seis já existentes foram reformados e receberam novos móveis e equipamentos. A sala de odontologia recebeu novos equipamentos mais modernos e ar-condicionado. Também foram instalados aparelhos de ar-condicionado na recepção e nas salas de farmácia e de vacina.

As melhorias incluem ainda: espaço kids para espera das crianças; construção de nova sala de procedimentos para enfermagem (monitoramento, mediação e procedimentos); readequação do espaço físico da espera da farmácia; espaço externo coberto e exclusivo para espera da farmácia; construção de central de limpeza e esterilização; almoxarifado específico para a farmácia; almoxarifado específico para insumos gerais da unidade; depósito de material de limpeza; fraldário; fachada nova e coberta com rampa e corrimão; e nova sala administrativa.

Os munícipes atendidos na UBS comemoraram a entrega da obra. “Moro aqui perto há 47 anos e essa unidade, que já tem uns 40, nunca recebeu melhorias. Agora sim está com uma boa aparência”, disse a dona de casa Maria Aparecida de Souza, 67 anos.

Participaram da cerimônia o prefeito Rogério Lins, o secretário de Saúde, Fernando Machado, a adjunta Suzete Franco, o deputado estadual e prefeito eleito Gerson Pessoa, a diretora da unidade, Marli Souza, o secretário de Obras, Waldyr Ribeiro, o de Governo, Sérgio Di Nizo, e os vereadores, Elsa Oliveira, Pelé da Cândida e Batista Comunidade.

“Esta é a 21ª UBS que entregamos reformada pela atual gestão e isso só foi possível graças à confiança do prefeito em nosso trabalho”, disse o secretário Fernando Machado.

“Quero agradecer a todos que aqui trabalham, pois estão aqui para atender e entender as necessidades das pessoas. Não adianta apenas ter um prédio bonito, é preciso gostar do que se faz e atender bem, porque estamos aqui cuidando de gente”, completou Rogério Lins, que pediu à comunidade para ajudar a manter a unidade em boas condições.

Antes da entrega oficial das benfeitorias foi realizado um ato ecumênico comandando pelo padre Jonathan, vigário da Paróquia São José.