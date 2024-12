Mostra Cultural de escolas parceiras encanta comunidade escolar e valoriza educação infantil em Osasco

Kelly Cerqueira

Foto: Lucas Souza

Uma “Mostra Cultural” marcou o encerramento das festividades do 2° semestre as ações educativas promovidas por escolas parceiras do município de Osasco e que representam um ano letivo repleto de aprendizados e conquistas. O evento celebrou o trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do ano, fruto do comprometimento de gestores, coordenadores, professores e da participação ativa da comunidade escolar. Com apresentações culturais e exposições de projetos realizados pelos estudantes, a mostra destacou a importância de ações que vão além da sala de aula.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, destacou a relevância dessas atividades para o desenvolvimento infantil: “Esses eventos são fundamentais para integrar a comunidade, valorizando o trabalho pedagógico das equipes e incentivando o desenvolvimento integral das crianças. É uma alegria ver o envolvimento das famílias e o brilho no olhar dos alunos ao apresentarem seus trabalhos”.

A diretora Elyedina Ferreira Batista Lima, da creche Arte de Aprender, também enfatizou o impacto positivo da Mostra Cultural. “Eventos como este fortalecem os vínculos entre escola e família. É um momento de celebrar o trabalho de todo o ano, reconhecer o esforço de cada profissional e mostrar às famílias a evolução de suas crianças. A educação infantil é a base de tudo, e essa parceria nos permite alcançar resultados extraordinários”.

A iniciativa reforça o papel de boas relações entre Prefeitura de Osasco e as 31 escolas parceiras, garantindo o atendimento a mais de 3.300 alunos e assegurando ainda que todos os estudantes recebam uma educação de qualidade, seguindo rigorosamente os parâmetros educacionais e as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Educação.

“As escolas parceiras têm garantido o acesso à educação infantil, proporcionando ambientes acolhedores e estruturados para o desenvolvimento integral das crianças. Essa parceria reflete o compromisso da administração em oferecer oportunidades que promovam o aprendizado e contribuam para a formação de cidadãos preparados para o futuro, desde a primeira infância”, ressaltou Rosimeire de Oliveira Pacheco, responsável pela supervisão das creches.

Com a participação ativa de pais e responsáveis, a Mostra Cultural não apenas encerra o ano letivo, mas também evidencia a importância da união entre escola e comunidade no processo educacional, consolidando a educação municipal em uma cidade que investe na formação de seus educandos com qualidade e compromisso.