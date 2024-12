Osasco inaugura Eixo Verde na zona Norte

Juliana Oliveira

Foto: Caio Henrique

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado do deputado estadual e prefeito eleito, Gerson Pessoa, e do secretário de Emprego, Trabalho e Renda, Gelso de Lima, inaugurou na manhã de quinta-feira, 19/12, o Eixo Verde, um corredor de hortas comunitárias e urbanas com mais de 8 mil metros de terra produtiva.

O projeto tem como objetivo promover a geração de renda, a sustentabilidade e o desenvolvimento local, revitalizando espaços antes degradados e trazendo vida à região do Jardim Aliança. Além de deixar mais bonito o ambiente, o Eixo Verde torna o local mais seguro e cria uma cadeia produtiva de alimentos saudáveis, beneficiando diretamente as famílias e fortalecendo a segurança alimentar.

Osasco conta com mais cinco hortas que fazem parte do chamado Eixo Verde, um corredor de grandes hortas implantado na zona Norte, entre o Jardim Piratininga e o Canaã, iniciando próximo à Creche Mundo da Criança e terminando no Centro de Comércio Justo.

Em uma área de total de mais de 8 mil m², o Eixo Verde é totalmente sustentável, abastecido com mudas produzidas no recém-inaugurado viveiro municipal, e gera trabalho para 20 famílias, além das 60 que já fazem parte da Agricultura Urbana em Osasco. Ele se integra a outras hortas já existentes, como a horta inclusiva por exemplo, ampliando ainda mais essa área de atuação.

O prefeito destacou em sua fala que o local era utilizado para descarte irregular de lixo e entulho. “O espaço foi transformado na maior horta urbana de toda nossa região. Aqui as pessoas podem plantar e colher os seus próprios alimentos. E essa é nossa missão, transformar os espaços, valorizar as famílias e o trabalho e, principalmente, ajudar o meio ambiente. O Eixo Verde dá muito certo e vamos ampliar o número de hortas na cidade pelos próximos anos. Porque quem planta, colhe. E esse é o melhor jeito da gente transformar para melhor o meio ambiente e o futuro das famílias osasquenses”.

O deputado estadual e prefeito eleito de Osasco, Gerson Pessoa, aproveitou para agradecer e parabenizar o trabalho realizado pela equipe da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda. “Hoje é mais uma importante realização para o município. Além de trazer a questão econômica envolvida para todos os agricultores que estão aqui, traz uma questão ambiental muito importante. No meio desse Eixo Verde tem um coração que vai continuar batendo nessa área que de fato teve a maior transformação de Osasco. Foram muitas conquistas, entre elas a maior obra de infraestrutura que é a canalização do Rochdale que está aqui ao lado, uma Fábrica de Cultura, Hospital da Criança e da Mulher que vamos entregar no começo de 2025, um Mundo da Criança. E assim, cada vez mais, é Osasco na frente mostrando que é possível fazer políticas públicas de qualidade que transformam a vida das pessoas”.

O secretário Gelso Lima falou sobre a importância de tornar Osasco uma cidade referência de políticas públicas de qualidade. “O prefeito Rogério Lins sempre nos ensinou que a política é a arte da transformação e é através dela que nós conseguimos transformar as vidas das pessoas”.

Também prestigiaram o evento, os secretários municipais José Carlos Vido (Assistência Social), Cláudio da Locadora (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras) e Claudenes Begnini (Transportes e Mobilidade Urbana), e o vereador Alexandre Capriotti.