Prefeitura de Osasco divulga atualização da Unidade Fiscal do Município (UFMO)

Olga Liotta

Fotos: Divulgação

A Prefeitura de Osasco, por meio da Procuradoria Geral do Município, informa que foi publicado o Decreto nº 14.511, de 16 de dezembro de 2024, que estabelece a atualização do valor da Unidade Fiscal do Município de Osasco (UFMO). Com efeito a partir de 1º de janeiro de 2025, a UFMO será reajustada para o valor de R$ 4,2975 (quatro reais, dois mil novecentos e setenta e cinco décimos de milésimo).

A UFMO é a referência que a prefeitura utiliza para o cálculo de multas e dos tributos municipais. O decreto foi publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), edição nº 2764, dia 18 de dezembro.