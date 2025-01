Kaleb é primeiro bebê a nascer em Osasco em 2025

Elisangela Silva

Fotos: Caio Henrique

Daiana Aparecida de Jesus Santos, 36, deu à luz ao pequeno Kaleb, às 01h15 do dia 1º de janeiro. Ele é primeiro bebê nascido em Osasco em 2025 e a história desse nascimento começou bem antes da chegada à maternidade.

Kaleb nasceu de parto normal, pesando 2,880 quilos e com 46 centímetros. A mãe contou que o nascimento estava previsto para o dia 12 de janeiro, mas que na noite do dia 31 de dezembro, por volta das 23h, começou a sentir as primeiras contrações ainda em casa.

O nascimento aconteceu na residência de Daiana, às 01h25, no Jardim Santa Maria, e ela já é mãe de outros quatro meninos com idades entre 17 e 10 anos. Após o parto, a mamãe e o bebê foram encaminhados à Maternidade Amador Aguiar (Avenida Getúlio Vargas, 1260 – Piratininga) levados por policiais que os socorreram na residência.

“Fui muito bem atendida e acolhida na maternidade. Há 10 anos meu outro filho nasceu aqui e só tenho boas lembranças. Fico muito feliz em saber que o Kaleb é o primeiro bebê a nascer este ano em Osasco, foi um presente”, disse Daiana.

Em 2024, a Maternidade Amador Aguiar realizou 3.399 partos, sendo 1.916 normais e 1.483 cesárias. Da inauguração em 1996 até o dia 31 de dezembro de 2024, a maternidade registrou 158.403 nascimentos.