Osasco Audax brilha na estreia da 55ª edição da Copinha

A segunda rodada acontece nesta segunda-feira, 6/1, a partir das 18h, no Rochdalão.

Por: Giane Vieira

Fotos: Dado Rodrigues / G.O. Audax

Dando continuidade aos jogos do Grupo 17 da 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), nessa segunda-feira, 6/1, tem segunda rodada da competição no Estádio José Liberatti, no Rochdale. Entram em campo, às 18h15, Osasco Audax contra Ferroviário; e Mazagão enfrenta o Athletico-PR, às 20h30. Para garantir ingresso gratuito, o torcedor precisa baixar o app “BipFut-Ingressos para Futebol”, disponível na Play Store ou Apple Store, fazer o cadastro com reconhecimento facial e procurar pelos jogos de escolha.

Na estreia, sexta-feira, 3/1, o Osasco Audax começou a competição com uma vitória por 3 a 0 sobre o Mazagão, do Amapá. Logo no início do primeiro tempo, a equipe da casa abriu o placar com Pedro Gomes, que recebeu um ótimo passe e, livre de marcação, fez o primeiro gol. Aos 27 minutos, Pedro Gomes marcou novamente, ampliando a vantagem. No fim do primeiro tempo, Caio anotou o terceiro gol do Audax, fechando o placar de 3 a 0.

No outro jogo da noite, o Athletico-PR enfrentou o Ferroviário (CE) e conquistou uma vitória de virada por 2 a 1. O Ferroviário saiu na frente logo no começo. Aos 15 minutos, o lateral Gustavo Veiga, do Athletico, derrubou Natan na área, e Diotti converteu o pênalti, colocando o time cearense em vantagem. A reação do Athletico veio aos 40 minutos, quando Biro fez um passe para Guilherme Back, que acertou um chute de longe, sem chances para o goleiro adversário, empatando o jogo.

Na segunda etapa, aos 14 minutos, o centroavante do Athletico sofreu pênalti na área e, após a cobrança, marcou o gol da virada. O time administrou a vantagem e ainda teve a chance de ampliar, mas o placar permaneceu 2 a 1.

Após a partida, o técnico Rafael Nascimento, do Ferroviário (CE), comentou sobre o desafio enfrentado contra o Athletico-PR: “Sabíamos do grande desafio que seria enfrentar a equipe do Athletico, time que tem uma das melhores bases do futebol brasileiro. Não é à toa que foram o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro em 2024. Nossa equipe buscou fazer uma partida equilibrada sem perder a organização. Acredito que os atletas cumpriram bem aquilo que foi trabalhado, mas em alguns detalhes infelizmente sofremos a virada. Para a sequência, nosso objetivo é ajustar alguns pontos que acreditamos ser fundamentais. Porém, manter uma equipe sólida e organizada. Não ‘abriremos mão’ de jogar quando tivermos a bola, mas temos que ser maduros para nos comportarmos bem também sem a bola.”

O secretário de Esportes de Osasco, Thiago Borges, destacou a importância de receber uma competição como a Copinha no município: “É um orgulho imenso para a nossa cidade sediar a Copinha. Esse torneio é uma oportunidade única para nossos jovens talentos e para toda a comunidade, que tem a chance de assistir a grandes jogos e apoiar seus times locais. Sem dúvida, é um momento de crescimento e valorização do esporte em Osasco.”

Serviço

Segunda Rodada da Copinha – GRUPO 17 – Osasco Audax (SP), Ferroviário (CE), Athletico (PR) e Mazagão (AP)

Dia: 6 de janeiro

18h15 – Osasco Audax-SP e Ferroviário-CE

20h30 – Mazagão-AP e Athletico-PR

Endereço: Avenida Brasil, 1361 – Rochdale

Ingresso gratuito via app BipFut-Ingressos para Futebol