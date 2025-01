Atleta de Osasco termina em 24º na São Silvestre

Giane Vieira

Fotos: Divulgação

Atletas da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco representaram a cidade na 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada no dia 31 de dezembro de 2024 na Avenida Paulista, na capital paulista. A prova tem 15 km e contou com a participação de 21.698 atletas no masculino.

O osasquense Vagner Noronha terminou em 24º lugar, com o tempo de 50m06s, posicionando-se entre os melhores atletas de elite do Brasil. Já o atleta máster, Edevaldo Silva Maia, terminou a prova com o tempo de 1h19m09s, conquistando o 79º lugar na faixa etária de 60 a 64 anos, categoria na qual competiram 1.694 corredores. No ranking geral masculino, Edevaldo ficou em 1.973º lugar.

Nas categorias femininas, a classificação foi feita com base no tempo geral. A corrida contou com a participação de 13.556 atletas, e as representantes de Osasco se destacaram. Maria Silvania da Silva obteve a 17ª colocação, com tempo líquido de 1h09m55s e tempo bruto de 1h09m55s. Já Rita Ribeiro terminou em 37º lugar, com tempo líquido de 1h09m05s e tempo bruto de 1h12m53s.

Na São Silvestre, o tempo bruto refere-se ao tempo oficial da prova, enquanto o tempo líquido é o tempo individual do atleta, calculado a partir do momento em que ele cruza o tapete de cronometragem.

O secretário de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, Thiago Borges, parabenizou os atletas pela excelente participação na competição: “É com grande orgulho que celebramos o desempenho de nossos atletas na Corrida Internacional de São Silvestre. Cada um deles representa o espírito esportivo e a dedicação de nossa cidade.”