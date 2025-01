SEPLAG entrega Relatório de Gestão 2021-2024

Foto: Divulgação

A Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) entregou, no dia 20/12, ao então prefeito Rogério Lins, o Relatório de Gestão 2021-2024. O documento detalha os principais avanços, desafios e resultados alcançados nos últimos quatro anos, consolidando-se como um marco de transparência e compromisso da administração pública municipal. Além de apresentar projetos e indicadores das políticas implementadas, o relatório reflete sobre o legado deixado pela gestão, destacando as transformações realizadas e os alicerces construídos para o desenvolvimento sustentável de Osasco nos próximos anos.

Eder Máximo, secretário de Planejamento e Gestão, disse que “o Relatório oferece uma visão consolidada das realizações da gestão 2021-2024, proporcionando a uma leitura resumida dos principais resultados, além da criação de uma memória institucional, o que o torna também um importante instrumento para o planejamento da gestão do prefeito Gerson Pessoa”.

O Relatório de Gestão 2021-2024 é estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo é apresentado como as bases da gestão foram formuladas a partir da proposta de governo apresentada por Rogério Lins nas eleições de 2020 e em sua tradução no Plano Plurianual (PPA), principal peça de planejamento do governo, destacando a relevância da participação social nestes processos. O segundo capítulo é dedicado a debater sobre como a dinâmica econômica deste período refletiu na evolução das receitas arrecadadas pelo município. O terceiro capítulo é organizado nas áreas estratégicas de atuação da gestão municipal, apontando as políticas públicas, programas e projetos implementados, e a evolução de indicadores de desempenho. No último capítulo é apresentado o legado deixado por esta gestão, refletindo a partir da conexão entre o planejamento e a execução das políticas públicas

“Este relatório foi produzido por uma equipe ampla, que se dedicou a trabalhar cuidadosamente cada informação, e fez o esforço para que o material se tornasse acessível não apenas para os agentes políticos e os servidores municipais, mas também para toda sociedade”, disse Douglas Delgado, diretor de Planejamento Estratégico, que realizou a coordenação técnica do relatório.

O Relatório de Gestão 2021-2024 se encontra disponível na versão digital, e pode ser acessado no site da SEPLAG: clique aqui