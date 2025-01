Audax enfrenta o Votoraty FC pela segunda fase da Copinha

Giane Vieira

Fotos: Bruno Costa/@coxta_

O Osasco Audax enfrenta nesta segunda-feira, 13/1, às 17h, no Estádio Professor José Liberatti (Jardim Rochdale), o Votoraty FC (da cidade de Votorantim, interior paulista), em partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025.

A equipe osasquense já estava classificada e, na última rodada da primeira fase, venceu o Athletico-PR por 2 a 0, garantindo assim 100% de aproveitamento no torneio.

Prestigiaram o jogo diante dos paranaenses a jogadora do Vôlei Osasco, Tifanny Abrel, o ex-jogador do Corinthians, Marcelinho Carioca, e o ex-goleiro do Palmeiras e preparador de goleiro do Audax, Gilmar Rinaldi.

Para garantir o ingresso gratuito é preciso baixar o aplicativo “BIPFUT – INGRESSOS” nas lojas de aplicativos (Play Store ou Apple Store), fazer o cadastro, realizar o reconhecimento facial e procurar pelo jogo Audax x Votoraty FC na aba de ingressos.