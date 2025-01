Prefeito de Osasco participa do jubileu de prata da comunidade Kénosis

Marco Borba

Fotos: Fernanda Cazarini

O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, participou sábado, 11/01, juntamente com o ex-prefeito Rogério Lins (atual secretário de Esportes da Prefeitura de São Paulo), do Congresso em comemoração ao jubileu de prata da Comunidade Kénosis, ligada à Igreja Católica.

O evento ocorreu no ginásio da Fito zona Sul (Jardim das Flores) e se encerrou no domingo, com a participação estimada de cerca de 800 pessoas em cada um dos dois dias, segundo a organização.

A Comunidade Kénosis foi fundada há 25 anos pelo deputado estadual Rogério Santos e sua esposa Edna, que comandaram as festividades. Marcaram presença também os vereadores Carmônio Bastos (presidente da Câmara) e Délbio Teruel, o chefe de Gabinete, Jorge Luís Cantagessi de Sousa, a ex-presidente da Ordem dos Advogados, sessão Osasco, Maria José Bonetti, e o presidente da Fito, José Carlos Pedroso.

Nos dois dias de comemorações foram realizadas pregações, louvores, missas, show com o cantor Juninho Cassimiro, e outras atrações musicais da comunidade católica. Participaram do evento fiéis de diversas cidades da Grande São Paulo, Baixada Santista e do interior do Estado, além de Goiânia e Rondônia.

“É uma honra participar das comemorações do jubileu e ouvir um pouco da história dessa comunidade, cujos ideais vêm ao encontro ao nosso projeto de governo, baseado na humildade e respeito às pessoas. Vim para parabenizá-los por esse trabalho e dizer aos que estão presentes no evento, mas que não são osasquenses, que sintam-se abraçados e sejam bem-vindos à nossa cidade”, disse Gerson Pessoa.