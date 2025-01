Osasco Audax avança na Copinha e pega o Athetico-PR nesta quarta, 15/01  

Giane Vieira

Fotos: Dado Rodrigues / G.O. Audax

O Osasco Audax (SP) venceu o Votoraty FC (da cidade de Votorantim, interior paulista) nos pênaltis (4 a 1), no Estádio José Liberatti, no Jardim Rochdale, na segunda-feira, 13/1, após empate sem gols no tempo normal e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025.

Com o resultado, o time osasquense volta a campo nesta quarta-feira, 15/1, às 11h, no mesmo local, para enfrentar o Athetico-PR. As duas equipes já se enfrentaram na primeira fase da competição e o Audax venceu por 2 a 0.

A torcida osasquense fez a diferença nas penalidades e mudou de lugar nas arquibancadas para ficar mais perto do time durante as cobranças.

Após o jogo, o treinador do Osasco Audax, Beto Martins, comentou: “Estamos muito felizes com tudo o que está acontecendo. A competição é muito difícil, com grandes equipes. Temos consciência do nosso papel e acreditamos que podemos avançar mais. Ficamos tristes com o horário do jogo, que prejudicou muito a nossa torcida. Tínhamos certeza de que iríamos lotar o Liberatti. Nossa torcida é incrível. Temos muito respeito pelo Atlético Paranaense, é uma grande equipe. Creio que será um grande jogo, mas estamos prontos para esse confronto e buscaremos a classificação com muita dedicação”.

Os ingressos para a partida entre Osasco Audax e Athetico-PR podem ser obtidos gratuitamente via app BipFut-Ingressos nas lojas de aplicativos (Play Store e Apple Store).