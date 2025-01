Osasco reforça ação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

Olga Liotta

Divulgação/SAS/PMO

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), atua para erradicar o trabalho infantil e fortalecer as políticas públicas voltadas para a proteção das crianças e adolescentes do município. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) segue como uma das principais iniciativas para combater essa grave violação dos direitos humanos.

A Secretaria de Assistência Social de Osasco reforça que a participação de toda a população é fundamental no combate ao trabalho infantil. Caso o munícipe testemunhe ou tenha conhecimento de situações de trabalho infantil na cidade, como em venda de produtos nas vias públicas e em semáforos etc., é essencial fazer a denúncia, que pode ser feita de forma anônima, na Central 156, pelo aplicativo 156 Osasco, ou mesmo pelo atendimento eletrônico via WhatsApp (11) 3651-7080.

O PETI busca identificar e afastar crianças e adolescentes do mercado de trabalho, oferecendo apoio através de serviços socioassistenciais, educação, e acompanhamento contínuo das famílias em situação de vulnerabilidade. O programa também promove ações de conscientização e articulação entre diversos órgãos da rede de proteção social, como o Programa Osasco Cidade Protetora, criado em 2024.

Serviço

Denuncie a Exploração Infantil contra crianças e adolescentes como em venda de produtos nas vias públicas e em semáforos etc.

Canais de denúncia anônima: