Prefeitura de Osasco cria canal eletrônico para regularização de Dívida Ativa

Olga Liotta

Divulgação/Secom/PMO

A Prefeitura de Osasco, por meio da Procuradoria Geral do Município, lançou um novo canal de atendimento digital para os munícipes que precisam regularizar sua Dívida Ativa. A iniciativa visa tornar o processo mais ágil e eficiente e alinha-se ao compromisso da Administração Municipal com a sustentabilidade ao reduzir ou eliminar o uso de papel, contribuindo para a preservação ambiental.

A partir de 2025, a emissão do Carnê de Acordo não será mais realizada pelo correio, conforme anunciado no último carnê de 2024. O serviço será disponibilizado por meio do atendimento eletrônico da Procuradoria Geral do Munícipio de Osasco, feito exclusivamente pelo canal de atendimento via WhatsApp, através do número (11) 3651-7080.

Por meio do novo canal, os cidadãos poderão emitir segundas vias de boletos e carnês de acordos e abrir procedimentos relacionados aos débitos, entre outras solicitações.

No atendimento eletrônico, o munícipe pode acessar a opção de Regularizar Dívida Ativa no menu principal. Em seguida, escolher a opção: Parcelamento; 2ª via de Carnê; parcelamento RRPD, e seguir as demais orientações.

Também é possível obter acesso ao documento por meio do portal da Secretaria de Finanças, acessando a aba Serviços, clicando em Cobranças e escolher a opção desejada. Acesse aqui os serviços online de finanças

Para dúvidas ou mais informações, basta entrar em contato com a Central 156, que funciona 24 horas por dia.

Serviço

Atendimento eletrônico da Procuradoria Geral do Munícipio de Osasco

Canal: via WhatsApp, através do número (11) 3651-7080

Serviços: emissões de segundas vias de boletos e carnês de acordos, solicitações de procedimentos relacionados aos débitos, notificação, parcelamentos, processos judiciais, compensação, negativação e agendar atendimento, entre outros

Funcionamento: 24h /dia