Osasco Audax vence Athletico-PR e enfrenta o Palmeiras, sexta-feira, 17/1, nas oitavas da Copinha

Giane Vieira

Foto: Dado Rodrigues/ G.O Audax

O Audax Osasco derrotou o Athletico-PR por 1 a 0 (gol do atacante Marcos) quarta-feira, 15/1, no Estádio José Liberatti, no Jardim Rochdale, e enfrentará o Palmeiras nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sexta-feira, 17/1, às 18h30, na Arena Barueri.

O primeiro tempo da partida contra os paranaenses foi equilibrado, com ambas as equipes buscando o jogo. O Athletico-PR teve mais presença no ataque e criou as chances mais claras de gol. No entanto, foi no segundo tempo, aos 13 minutos, que o Audax fez a diferença. Marcos recebeu cruzamento na área e converteu para o gol.

Após o jogo o treinador do Audax, Beto Martins, comentou: “Estamos muito felizes com tudo o que está acontecendo. O fator principal dessa equipe é a energia, a cumplicidade, e a responsabilidade de trazer Osasco de novo para o cenário nacional. Temos um DNA e isso foi resgatado. O jogo das oitavas de final também é contra uma grande equipe, mas daqui para a frente não tem jogo fácil. Estamos prontos e vou preparar a equipe da melhor maneira para buscarmos a classificação”.

O secretário de Esporte, Thiago Borges, também comentou sobre a vitória diante do Athletico-PR. “Estamos muito felizes com a vitória do Audax e a classificação para as oitavas de final. Foi uma partida difícil, mas a equipe demonstrou garra e determinação. Parabéns a toda a comissão osasquense”.

Serviço

Osasco Audax enfrenta Palmeiras nas oitavas da Copinha

Dia: sexta-feira, 17/1

Horário: 18h30

Local: Arena Barueri

Endereço: Avenida Prefeito João Vila-Lobos Quero, 1001 – Jardim Belval