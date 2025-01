Secretários adjuntos participam de reunião de planejamento

Juliana Oliveira

Fotos: Caio Henrique

Na manhã de terça-feira, 14/01, o prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, acompanhado do vice-prefeito Lau Alencar e dos secretários municipais Luciano Camandoni (Governo), Thiago Silva (Comunicação), Eder Máximo (Planejamento) e Talita Bottas (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico), além do Chefe de Gabinete, Jorge Poio, realizou a primeira reunião de planejamento com todos os secretários adjuntos da atual gestão.

O encontro teve como objetivo discutir temas estratégicos, incluindo o orçamento, a continuidade do processo de modernização da gestão pública e outras questões importantes para a cidade.

Durante a reunião, Gerson enfatizou a importância da parceria entre os secretários e seus adjuntos para o desenvolvimento eficiente dos trabalhos. Ele destacou o legado positivo deixado pelo ex-prefeito Rogério Lins, que saiu da administração com uma aprovação de 86% e expressou confiança de que sua gestão será tão boa ou melhor que a anterior, graças à organização administrativa herdada, ao orçamento mais robusto e à boa relação com o Governo do Estado. “Estamos seguros e convictos. Vamos trabalhar em harmonia porque somos um time”, afirmou o prefeito.

Participaram da reunião os secretários adjuntos Erika Negreiros (Governo), Niveo Márcio de Araújo (Casa Civil), Suzete Franco (Saúde), José Toste Borges (Educação), Persival Santi (Serviços e Obras), Daniel Matias (Assistência Social), Pastor Pedro Paulo (Comunicação), Justino Santos (Administração), Tadeu Neves (Emprego, Trabalho e Renda), Claudenes Begnini (Transportes e Mobilidade Urbana), Hamilton Sant’Anna (Cultura), Regiane Santo (Finanças), Geraldo Leite (Esporte, Recreação e Lazer), Vitória Silvestre (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Felipe Lascane (Procuradoria Geral do Município) e Luiz Henrique do Nascimento (Família, Cidadania e Segurança Alimentar).