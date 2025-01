Obras de combate às enchentes no Jardim Quitaúna são retomadas

Marco Borba

Fotos: Eduardo Soares

A Secretaria de Serviços e Obras da Prefeitura de Osasco retomou as obras de drenagem da bacia do Quitaúna, no Jardim Quitaúna, que visam acabar com os alagamentos no bairro em períodos de fortes chuvas. As intervenções estão concentradas ao longo da rua Maestro Vahakn Minassian, que está parcialmente interditada.

No local, a Teto Construtora está removendo uma rocha situada abaixo do asfalto, de cerca de 65 metros de comprimento por 8 metros de largura, para instalar as chamadas aduelas, estruturas de concreto por onde passa a áuga da chuva.

As aduelas têm 3 metros de largura por 1,5 metro de altura e vão substituir a tubulação antiga (mais estreita), de cerca de 0,80 centímeto de diâmetro. Com isso, a água da chuva que corre dos pontos mais altos do Quitaúna terá maior vazão em direção ao Ribeirão Carapicuíba, situado na divisa com Osasco.

As intervenções foram iniciadas em setembro de 2023 e já estão concluídas nas ruas Alzira Peres, Floriano Peixoto, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Luiz Henrique de Oliveira e General Florêncio. As ações na Rua Maestro Vahakn Minassian são a última etapa da obra, segundo o engenheiro Fernando Barcala, da Teto Construtora.

Ao todo, a obra de canalização – instalação das aduelas e novas bocas de lobo – terá cerca de 2.700 metros.

Para distribuir melhor o fluxo de água vinda de bairros vizinhos, como Alto do Farol e Cidade das Flores, situados em partes mais altas, e que correm em direção a Quitaúna, também houve o aumento na quantidade de bocas de lobo no trecho entre a Rua Marechal Edgard de Oliveira, na parte alta do Jardim Pestana, até a Rua Leonil Crê Bortolosso, posicionada paralelamente ao Ribeirão Carapicuíba, na divisa com o município vizinho.