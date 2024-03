Alunos da ETEC Prof. André Bogasian prestigiam Sessão da Câmara

Por Ana Rodrigues. Foto: Ricardo Migliorini.

A 15ª Sessão Ordinária, realizada na última quinta-feira (27), contou com a presença de 32 alunos do 2º ano do Ensino Médio da ETEC Professor André Bogasian, de Presidente Altino.

Os professores Valter Rocha, Juliana Franco e Renata Sexto acompanharam os alunos na atividade, que faz parte do Projeto “Letramento Político: A Compreensão da Democracia Representativa”.

“É uma oportunidade que os alunos têm de aplicar os conhecimentos teóricos na prática, promovendo o aprendizado ativo. E é bom eles conhecerem como atua o Legislativo municipal”, esclareceu o professor Valter Rocha.

A vereadora Elsa Oliveira (PODE) recebeu os alunos e realizou, juntamente com o vereador Josias da Juco (PSD) e com o presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos (PODE), uma rápida atividade no Plenário Tiradentes.

“Essa visita faz parte das atividades curriculares. E a maioria desses alunos deve votar pela primeira vez neste ano, por isso é uma atividade essencial para esclarecer o funcionamento dos poderes e promover a formação da cidadania de forma ampla”, ressaltou Elsa Oliveira.