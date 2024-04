Câmara de Osasco aplaude profissionalismo de policiais militares

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal reconheceu nesta terça-feira (11), por meio de Moções propostas pelo vereador Levi Nantess (PDT), o trabalho de policiais militares que atuam no Estado de São Paulo, com destaque para Israel Nantes Santos, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), Wagner Ribeiro e Jefferson Pereira dos Santos, do 14º BPM/M.

“Eu sempre estive próximo da Polícia Militar e acompanho o trabalho de muitos profissionais. Nesta breve passagem por esta Casa, não poderia deixar de homenagear esses policiais. Eu acompanho o esforço desses profissionais e eles merecem todo meu respeito e toda a minha homenagem”, comentou Levi Nantess.

Os parlamentares reforçaram o apoio que a Câmara dá aos policiais militares, especialmente os que atuam em Osasco e ressaltaram que as moções que reconhecem o trabalho nas forças de segurança apontam para a boa atuação da PM na cidade.

“Ficamos felizes em saber que há pessoas que quando estão nas ruas têm o respeito dos outros e até dos adversários que são aqueles que andam fora da lei”, disse Délbio Teruel (UNIÃO). Ele valorizou o trabalho dos policiais militares, ressaltando o trabalho conjunto feito pelas polícias militar e civil e a Guarda Civil Municipal, em Osasco.

Josias da Juco (PSD), presidente da Frente Parlamentar das Forças de Segurança, falou sobre a estrutura das companhias que estão sendo reestruturadas para oferecer melhores condições de trabalho aos PMs e elogiou o trabalho dos profissionais que cuidam das viaturas que estão nas rondas.

“A gente não imagina o trabalho que dá cuidar das viaturas. Os PMs precisam ter condições para trabalhar e os veículos precisam estar em perfeitas condições. Quem cuida desses veículos merece nosso respeito”, comentou o parlamentar.

“A PM reúne homens e mulheres que se preocupam com a segurança na nossa cidade. Sabemos que não é fácil ser PM, vocês deixam suas famílias para defender a todos”, destacou Pelé da Cândida (PODE).

Laércio Mendonça (PDT), Julião (PSB), vice-presidente da Câmara, Zé Carlos Santa Maria (UNIÃO) e Paulo Júnior (PRD) salientaram a eficiência dos policiais militares lotados em Osasco que ajudam a reduzir os índices de criminalidade da cidade.

O Comandante da 1ª Cia do 14º BPM/M, Capitão PM Salvador, prestigiou as homenagens.

Motorista de Aplicativo

Além das homenagens aos policiais militares, Levi Nantess propôs uma Moção de Aplauso a Maxwell Ferreira do Nascimento, motorista de aplicativo que tem investido na divulgação de seu trabalho nas redes sociais.

“O Maxwell é o típico brasileiro, que nunca desiste e busca alternativas para vencer”, disse o vereador.

