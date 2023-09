Barueri abre Semana de Trânsito com palestra “Segurança Viária e Prevenção ao Suicídio”

Barueri, por meio da Diretoria de Treinamento e Capacitação da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb), abre a Semana Nacional de Trânsito 2023 com uma palestra sobre “Segurança Viária e Prevenção ao Suicídio”. O evento será no dia 18 de setembro, das 9h às 17h, no auditório do Centro de Aperfeiçoamento de Professores (CAP), na rua Cabo PM José Maria Schiavelli, 125, no Jardim dos Camargos (bairro Boa Vista).

Também na segunda-feira (18), das 19h às 21h, será realizada palestra educativa para alunos e colaboradores do Senai de Barueri.

A Semana Nacional de Trânsito terá diversas ações e será realizada até 25 de setembro, dia em que será proferido um ciclo de palestras e depoimentos, das 8h às 12h, tendo como público-alvo alunos do 3º Ano do Ensino Médio da FiebTech Professora Maria Theodora Pedreira de Freitas, em Alphaville.

Com base na Resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), nº 980, de 23 de setembro de 2022, a Semana Nacional de Trânsito tem como tema “No trânsito, escolha a vida”. E busca envolver o condutor de veículos nos cuidados e na atenção que precisa ter com os mais vulneráveis no trânsito: pedestres, ciclistas, motociclistas.

Programação dos demais dias



– Dia 19/09 (terça-feira), das 8h às 10h, palestra educativa para colaboradores, na empresa Continental, no Jardim Belval.



– Dia 19/09 (terça-feira), das 10h às 11h30, apresentação do teatro de fantoches e interação para idosos do Parque da Maturidade, no Parque Santa Luzia.



– Dia 19/09 (terça-feira), das 14h30 às 16h30, ação educativa para pedestres na área externa do Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 Centro.



– Dia 19/09 (terça-feira), das 18h às 22h, ação conjunta com a CCR ViaOeste (Óculos de simulação de embriaguez) para condutores em geral na Feira Noturna da avenida Guilherme P. Guglielmo, 1.000, no Centro.



– Dia 20/09 (quarta-feira), das 06h30 às 08h30, ação educativa para motoristas na avenida Exército Brasileiro com a avenida Municipal, no Jardim Silveira.



– Dia 20/09 (quarta-feira), das 9h30 às 11h30, ação educativa para motoristas na avenida Piracema com a alameda Araguaia e na alameda Rio Negro com a alameda Mamoré, em Alphaville.



– Dia 20/09 (quarta-feira), das 14h às 16h30, ação conjunta com a CCR ViaOeste para pedestres no Terminal Rodoferroviário do Centro.



– Dia 20/09 (quarta-feira), das 14h às 16h, palestra educativa para alunos e colaboradores do Senai de Barueri, no Centro.



– Dia 21/09 (quinta-feira), das 9h às 11h, ação educativa para caminhoneiros na empresa Attend Ambiental, na Pirarucu, 3.889, na Aldeia de Barueri.



– Dia 21/09 (quinta-feira), das 14h às 16h, ação educativa para motoristas de ônibus e pedestres no Terminal Rodoferroviário do Centro.



– Dia 22/09 (sexta-feira), das 9h às 11h, palestra educativa para alunos e colaboradores do Senai de Barueri.



– Dia 22/09 (sexta-feira), das 9h às 11h, ação educativa para motociclistas no Espaço Motoboy da alameda Tocantins e no Espaço Motoboy da alameda Madeira (ambos em Alphaville).



– Dia 22/09 (sexta-feira), das 11h30 às 13h30, ação educativa para o público em geral no Centro Comercial Alphaville, na Calçada Flor de Lotus, 78, em Alphaville.



– Dia 22/09 (sexta-feira), das 15h às 16h30, ação educativa para motociclistas no Espaço Motoboy da avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro.



– Dia 23/09 (sábado), das 10h às 12h, palestra e ação educativa (evento particular) para público em geral no Residencial Morada dos Pássaros, avenida dos Pássaros, 192, em Aldeia da Serra.