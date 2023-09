Ganha Tempo tem posto permanente de coleta de agasalhos 

No Ganha Tempo Municipal é possível doar agasalhos e outros itens o ano todo para as pessoas que mais precisam. A caixa de coleta fica logo na entrada, perto da triagem. Basta chegar e deixar sua doação.

São aceitos itens em bom estado de conservação, como todo tipo de roupas, calçados, enxoval, roupas de cama etc. As peças não podem estar furadas, rasgadas ou manchadas, e sim em boas condições de uso.

Todas as doações são entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Barueri para venda no Bazar Permanente que fica na sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads). As peças são higienizadas e comercializadas no local a preços populares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em agasalhos e cobertores entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social.

No primeiro semestre de 2023, o Ganha Tempo arrecadou cerca de 400 peças. Neste semestre, até o momento, já foram coletadas 422 peças, totalizando 822 itens entregues ao Fundo Social.

O Ganha Tempo fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro. Ele funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h (exceto feriados e pontos facultativos). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-1333.