Comissão de Finanças e Orçamento apresenta diretrizes orçamentárias para 2024 — Câmara Municipal de Barueri

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Barueri promoveu na noite de quinta-feira, 1º, audiência pública sobre o Projeto de Lei 28/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024.

Chamada popularmente de LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um documento preparado pela Prefeitura e que precisa ser aprovado pelos vereadores. Nele, constam as orientações que o poder público de Barueri vai seguir para elaborar o orçamento da cidade para o próximo ano.

A atividade foi convocada para cumprir o que exige a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a realização de audiência públicas durante a fase de discussão de projetos de lei sobre o tema.

Outra matéria apresentada na mesma noite foi o Projeto de Lei 029/2023, também de autoria do prefeito Rubens Furlan (PSB), que propõe alterações no PPA (Plano Plurianual) 2022-2025.

As pessoas que acompanharam a audiência pública no plenário da Câmara puderam se manifestar sobre os dois projetos de lei. O munícipe Valdir, do Jardim Silveira, sugeriu mais investimentos em moradia popular e uma maior atenção do poder público com a questão da mobilidade, especialmente com relação às calçadas para pedestres.

Quem também pediu a palavra foi Márcio, que convidou a população a participar mais das audiências públicas e também cobrou a criação de um parque na Aldeia de Barueri, ressaltando o crescimento populacional do bairro com o surgimento de prédios nos últimos anos.

“É fundamental a participação da sociedade nestes eventos. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir boas sugestões. Foi uma noite bastante produtiva”, comentou vereador Keu Oliveira (PTB), que presidiu a atividade.

A audiência pública foi transmitida ao vivo no site, na TV Câmara e nas redes sociais oficiais do Poder Legislativo. O vídeo continua disponível na íntegra para quem quiser assistir: