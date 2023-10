Cidade se prepara para receber visitantes no Dia de Finados 

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), montará estrutura no Cemitério Municipal Álvaro Quinteiro Vieira para atender visitantes no feriado do Dia de Finados (2 de novembro – quinta-feira), das 7h às 17h, na Praça da Saudade, s/n, Vila São Francisco (Centro). Uma equipe de colaboradores auxiliará o público na localização dos túmulos.

Neste ano, o feriado será novamente prolongado por conta do ponto facultativo dos seguintes dias: Todos os Santos (quarta-feira, 1) e Sem Expediente (sexta-feira, 3), conforme o decreto nº 9.682, de 3 de novembro de 2022, que dispõe sobre os dias sem expediente nas repartições públicas municipais de Barueri.

Atendimento



Haverá uma tenda para informações aos visitantes e um sistema de consulta a túmulos por meio de acesso a computadores e pelo QR Code. Além disso, familiares e amigos de entes queridos poderão ver antecipadamente a lista de sepultamentos através do nome, filiação ou data do falecimento no Portal de Barueri.

O Dia de Finados terá apoio de Secretarias como Relações Instituições (SRI), Saúde, Segurança Urbana e Defesa Social (SSUDS) e Mobilidade Urbana (Semurb). Essas pastas estarão presentes dando suporte com ambulâncias, guardas civis municipais e agentes de trânsito.

A exemplo ano passado, haverá missas das 7h às 17h, celebradas a cada duas horas por padres das seis paróquias de Barueri na Praça da Saudade, em frente ao velório do cemitério.

Estacionamento



De acordo com a Semurb, o estacionamento do velório municipal será interditado com sinalização do período da noite do dia 31 de outubro até 2 de novembro para montagem de barracas.

Nos dias 1 e 2 de novembro as faixas viárias do lado direito da rua Anhanguera e Estrada de Jandira (Corredor Oeste) serão isoladas para estacionamento dos visitantes. As demais ficarão livres para o tráfego de veículos.