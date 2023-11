Joel, o número um da fila de inscrição da São Silveira 

Joel Medeiros de Lima, 61 anos, morador do Parque dos Camargos, pretendia chegar correndo ao Complexo Esportivo do Jardim Silveira na quarta-feira, dia 22, para se inscrever na 47ª Corrida de São Silveira. “Quando estava na Avenida Zélia, passou um ônibus verdinho e eu dei sinal”, conta ele.

Ainda que as inscrições só começassem às 8h, o pedreiro autônomo acabou sendo o primeiro a chegar às 5h16. “Já participei de umas 10 provas da São Silveira. Se bobear, a gente perde a vaga”, afirmou. Joel concilia as atividades profissionais com dois treinos semanais no mesmo percurso da São Silveira, onde afirma já ter dado três voltas para melhorar o condicionamento físico.

Seu melhor tempo na São Silveira é de 38 minutos. Ele já está inscrito para a sua sétima São Silvestre e fala com orgulho: “Já disputei três meias maratonas em São Paulo e consegui completar todas as provas”, arremata.